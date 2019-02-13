Убийца из Липецка 15 лет жил под чужим именем во Владимире

13 Февр. 08:56 2019-02-13T08:57:47+03:00

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В Липецке вынесли приговор участникам убийства 15-летней давности. Все случилось еще в 2003 году в городе Грязи. Вечером 21 марта трое пьяных подростков зашли в гости к 56-летней соседке, которая жила с престарелой мамой. Несовершеннолетние решили ограбить женщин, но получили отпор и обозлились.

Подростки жестоко избили обеих пенсионерок, били ногами, руками, молотком и даже сковородкой. Женщины скончались от побоев, на телах насчитали не меньше 23 следов от ударов. А отморозки забрали ценные вещи на 30 000 рублей и сбежали.

Тогда завели уголовное дело и начали поиск нападавших, который длился 15 лет. В апреле 2018 года удалось вычислить одного из участников нападения. 33-летний мужчина жил под чужим именем во Владимирской области в квартире любовницы, которая ни о чем не подозревала. Также следователи при помощи полиции вышли на его теперь уже 30-летнего приятеля.

Убийцу доставили из Владимира в Липецк. Он все отрицал и пытался запутать следствие противоречивыми показаниями. В итоге суд признал его и приятеля виновными в двойном групповом убийстве и в групповом разбое с избиением. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, первому фигуранту дали 8 лет колонии общего режима, второму – 10.

ИСТОЧНИК KP.RU