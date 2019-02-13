В Липецкой области за день произошло 22 аварии – никто не пострадал

13 Февр. 11:29 2019-02-13T11:29:54+03:00

В Липецкой области за день в ДТП никто не пострадал Фото: Лия МУРАДЬЯН

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По данным ГИБДД Липецкой области за прошедшие сутки, 12 февраля, на дорогах региона в ДТП не пострадал ни один человек. Вместе с тем в области произошло 22 аварии, где повреждения получал только транспорт.

При этом нарушителей ПДД было немало, за день автоинспекторы зафиксировали 1034 нарушения. Среди них было 5 наиболее опасных участников дорожного движения – пьяных водителей. Радары на дорогах зафиксировали 671 случай превышения скорости.

Еще 55 человек забыли пристегнуть ремни безопасности. В этой части дорожная полиция отмечает, что ремни безопасности до 75% снижают риск гибели в ДТП для пассажиров задних сидений и на 50% – для передних. При аварии непристегнутый человек может вылететь из машины и пролететь до 50 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU