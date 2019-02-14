В Липецке объявили в розыск виновника смертельного ДТП

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-14T12:42:44+03:00

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В Липецкой области ищут виновника страшной аварии, которая произошла 6 октября 2017 года. Все случилось на трассе Становое-Троекурово-Лебедянь, где пьяный водитель «Волги» проигнорировал знак «Уступи дорогу» и влетел в ВАЗ-2114, который ехал по главной. Водитель «четырнадцатой» погиб на месте происшествия, а его пассажир получил тяжелые травмы.

Тогда завели уголовное дело сразу по двум статьям часть 4 статьи 264 и 264.1 УК РФ – нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения и повторное нарушение, то есть виновника уже лишали прав за пьяную езду.

Водитель «Волги» пытался запутать следствие, уверяя, что за рулем был не он, а его отец, но доказательства говорили об обратном. Более того, мужчина не принял никаких мер, чтобы загладить вину перед покалеченным человеком и родственниками погибшего.

Когда дело передали в суд, мужчина не стал ходить на заседания. В итоге, как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ему изменили меру пресечения на заключение под стражу и объявили в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU