Энергетики оставили более 4000 липчан без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:22 2019-02-14T16:30:44+03:00

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Этим утром, 14 февраля, руководитель УФАС Липецкой области Ирина Поткина встретилась с журналистами, чтобы подвести итоги работы за 2018 год. Так, в прошлом году в Управление поступило 1 277 заявлений о нарушениях антимонопольного законодательства. Вынесен 1 291 акт реагирования на выявленные нарушения. Всего взыскали 12,6 млн. рублей штрафов.

В УФАС по Липецкой области подвели итоги работы за 2018 год.

Один из вопросов, затронутых на конференции – злоупотребления со стороны монополистов. Пример – в 2018 году ресурсоснабжающая организация решила отказаться от эксплуатации 7 котельных в Липецкой области.

- 5 указанных объектов продолжили эксплуатироваться, - сообщила Ирина Поткина. – 2 котельные прекратили обслуживать. Мы говорим о том, что у ресурсоснабжающей организации, в первую очередь, существуют обязательства по договорам ресурсоснабжений и договорам оказания коммунальных услуг. Вопрос об отключении они могут решать только в том случае, если в надлежащем порядке уведомят своих контрагентов.

Так, 4 398 человек остались без горячей воды – жители многоквартирных домов, детские сады, школы и даже больница. К счастью, ненадолго. Котельные взяла другая ресурсоснабжающая организация.

Энергетики оставили более 4тыс. липчан без горячей воды.Подробности о пресс-конференции в УФАС Липецкой области читайте здесь

ИСТОЧНИК KP.RU