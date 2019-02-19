2019-02-19T16:49:59+03:00
Общество

Липчан приглашают в библиотеку на встречу с ветеранами афганской войны

Вход свободный
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на встречу с ветеранами афганской войныЛипчан приглашают на встречу с ветеранами афганской войны
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В России отметили знаменательную дату – 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Этому событию будет посвящена встреча с ветеранами афганской войны, членами Липецкого областного отделения общественной организации "Российского союза ветеранов Афганистана". Мероприятие пройдет в Липецкой областной научной библиотеке в среду, 20 февраля. Во встрече примет участие липецкий бард, "афганец" Игорь Ждамиров.

На вечер ждут всех, кому дорога история нашей страны, её герои, её прошлое и настоящее. Мероприятие стартует в 17.00. Малый зал библиотеки. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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