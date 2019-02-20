2019-02-20T17:39:33+03:00
Происшествия

Под Липецком вспыхнул сарай и чердак дома

Обошлось без пострадавших [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком загорелся чердак дома и сарайПод Липецком загорелся чердак дома и сарайФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший вторник, 19 февраля, в Добровском районе Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 8.59 утра. Когда пожарные прибыли по адресу в село Порой, оказалось, что загорелся чердак дома. Из-под кровли валил дым. Пламя могло распространиться.

Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, пожарные ликвидировали огонь. К счастью, никто из людей не пострадал.

В тот же день в 15.54 очевидцы сообщили спасателям о возгорании в поселке Тимирязево Задонского района. Возле дома №7 по улице Лесная загорелась пристройка к сараю. Пожар удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Под Липецком загорелся чердак дома и сарай Фото: УГПСС Липецкой области

Под Липецком загорелся чердак дома и сарайФото: УГПСС Липецкой области

Фото: УГПСС Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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