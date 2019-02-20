Под Липецком вспыхнул сарай и чердак дома
В минувший вторник, 19 февраля, в Добровском районе Липецкой области случился пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 8.59 утра. Когда пожарные прибыли по адресу в село Порой, оказалось, что загорелся чердак дома. Из-под кровли валил дым. Пламя могло распространиться.
Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, пожарные ликвидировали огонь. К счастью, никто из людей не пострадал.
В тот же день в 15.54 очевидцы сообщили спасателям о возгорании в поселке Тимирязево Задонского района. Возле дома №7 по улице Лесная загорелась пристройка к сараю. Пожар удалось потушить. Обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливают специалисты.
Под Липецком загорелся чердак дома и сарайФото: УГПСС Липецкой области
Фото: УГПСС Липецкой области
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