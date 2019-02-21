Под Липецком водитель "ВАЗа" наехал на женщину, двигаясь задним ходом

СЕГОДНЯ 11:52 2019-02-21T11:55:21+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах региона произошло 1 114 нарушений правил дорожного движения. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 2 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 49 человек не стали пристегиваться во время движения. 784 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. В 20 авариях никто из людей не пострадал.

В среду, 20 февраля, ДТП случилось в Ельце. Утром на улице Рязано-Уральская "ВАЗ-2115" двигался задним ходом. 37-летний водитель не заметил женщину, идущую сзади. Машина наехала на 37-летнюю местную жительницу. Женщина получила травму. Она обратилась к медикам. Те оказали ей помощь и отпустили.

Автоинспекторы напоминают, при движении задним ходом следует быть предельно осторожными. Пешеходам, проходящим рядом с машинами, также не следует терять бдительность.

ИСТОЧНИК KP.RU