2019-02-21T15:06:26+03:00
Происшествия

Из магазина Липецка помощник депутата пытался вынести мясо и сыр

Мужчину задержали сотрудники магазина, а после приехала охрана и полицейские [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В магазин приехали полицейскиеВ магазин приехали полицейскиеФото: Юлия КЛЮЕВА
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На днях в одном из супермаркетов Липецка неизвестный пытался похитить продукты. Сигнал тревоги поступил на пульт станции мониторинга "Дельта" в 11.36 утра. Охранники выдвинулись на место происшествия.

В магазине областного центра мужчина на вид 45 лет спорил с администратором. Оказалось, что он спрятал в рюкзак два куска мяса и головку сыра. А после пытался покинуть магазин, не оплатив товар. Мужчину задержали. Охранники вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили личность гражданина. Он оказался помощником депутата Липецка. Мужчина даже показал документ, подтверждаюший свою деятельность. Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в руки сотрудников полиции.

Помощник депутата пытался похитить продукты из магазина Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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