23 февраля в Липецке северный ветер и до 11 градусов мороза

СЕГОДНЯ 17:06 2019-02-22T17:09:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 23 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до 17 градусов ниже ноля.

В светлое время суток без осадков. Температура воздуха составит 6-11 градусов мороза. Ветер северный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 февраля, в Липецке потеплеет на несколько градусов. Ночью синоптики обещают до -13 градусов. Днем в областном центре около 3 градусов мороза. Местами небольшой снег. Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст. На дорогах снежный налет.

ИСТОЧНИК KP.RU