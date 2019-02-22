2019-02-22T17:09:13+03:00
Общество

23 февраля в Липецке северный ветер и до 11 градусов мороза

Ночью небольшой снег
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецк снова пришли морозыВ Липецк снова пришли морозыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В субботу, 23 февраля, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится до 17 градусов ниже ноля.

В светлое время суток без осадков. Температура воздуха составит 6-11 градусов мороза. Ветер северный 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 739 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 февраля, в Липецке потеплеет на несколько градусов. Ночью синоптики обещают до -13 градусов. Днем в областном центре около 3 градусов мороза. Местами небольшой снег. Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт.ст. На дорогах снежный налет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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