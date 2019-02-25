2019-02-25T13:50:47+03:00
Общество

Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство

Николая Тагинцева утвердили на должность на сессии облсовета
Лия МУРАДЬЯН
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Николай Тагинцев стал первым замом губернатораНиколай Тагинцев стал первым замом губернатораФото: С сайта администрации Липецкой области
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В этот понедельник, 25 февраля, на 22 сессии облсовета депутаты утвердили на должность первого заместителя главы региона Николая Тагинцева. Как сообщили в пресс-службе областного Совета, согласие дали большинство депутатов.

Отметим, что Николай Тагинцев временно исполнял обязанности первого зама с 18 января, когда официально ушел в отставку Юрий Божко, проработавший в должности первого вице-губернатора 13 лет.

Сейчас первый зам курирует сельское и лесное хозяйство, охотнадзор, экологию, имущественные и земельные отношения. Николай Тагинцев работал заместителем губернатора с 1998 года, с 2009 по 2012 был начальником управления лесного хозяйства, а после снова вернулся на должность заместителя главы администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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