Первым вице-губернатором Липецкой области стал ответственный за сельское хозяйство

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-25T13:50:47+03:00

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В этот понедельник, 25 февраля, на 22 сессии облсовета депутаты утвердили на должность первого заместителя главы региона Николая Тагинцева. Как сообщили в пресс-службе областного Совета, согласие дали большинство депутатов.

Отметим, что Николай Тагинцев временно исполнял обязанности первого зама с 18 января, когда официально ушел в отставку Юрий Божко, проработавший в должности первого вице-губернатора 13 лет.

Сейчас первый зам курирует сельское и лесное хозяйство, охотнадзор, экологию, имущественные и земельные отношения. Николай Тагинцев работал заместителем губернатора с 1998 года, с 2009 по 2012 был начальником управления лесного хозяйства, а после снова вернулся на должность заместителя главы администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU