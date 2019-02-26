2019-02-26T12:12:17+03:00
Общество

Мэр Липецка открыто заявил о конфликте с врио губернатора

Депутаты напрямую спросили, собирается ли Сергей Иванов уходить
Лия МУРАДЬЯН
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В горсовете подняли вопрос об отставке мэра ЛипецкаВ горсовете подняли вопрос об отставке мэра ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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Сегодняшняя сессия горсовета началась с неожиданного вопроса мэру Липецка – собирается ли он уходить? Вопрос задала лидер регионального отделения фракции «Справедливая Россия» вице-спикер Евдокия Бычкова. Отметим, что сессия транслируется онлайн.

В ответ Сергей Иванов также неожиданно открыто заявил, что в отношениях с врио губернатора Игорем Артамоновым есть некие сложности.

– Откровенно говорю, по этой теме было два разговора с врио, такого содержания, что ему возможно хотелось бы видеть кого-то другого на этой должности, – ответил мэр Липецка. – Но такого, чтобы требовали конкретно, не было. Пока поддержка есть, я сегодня с вами, если ее не будет, тогда точно придется уходить.

Сами депутаты пока не намерены освобождать главу города от должности. Спикер Игорь Тиньков призвал собравшихся не торопиться и напомнил, что работу мэра оценивает именно горсовет после ежегодного отчета. В этом году отчет будет в апреле, да этого Сергею Иванову ставили оценку «удовлетворительно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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