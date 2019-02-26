Под Липецком на ж/д станции поймали воров с 6-метровым куском рельса
В Липецкой области транспортные полицейские поймали воров на железнодорожной станции. Двое 50-летних мужчин пришли с тележкой на грузовую станцию Грязи-Волгоградские, где вдоль железной дороги отдельно лежали несколько отрезков рельсов.
Воры погрузили на тележку 6-метровый кусок рельса и пытались отвезти его в ближайший пункт приема металлолома. Но крупногабаритный объект сразу привлек внимание сотрудников транспортной полиции, которые и задержали металлоломщиков, когда те катили тележку с рельсом.
При проверке выяснилось, что оба рецидивиста нигде не работают и имеют ряд судимостей за кражи. Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по ЦФО, по факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Дело уже расследовали и передали материалы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU