Под Липецком на ж/д станции поймали воров с 6-метровым куском рельса

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-26T12:56:45+03:00

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В Липецкой области транспортные полицейские поймали воров на железнодорожной станции. Двое 50-летних мужчин пришли с тележкой на грузовую станцию Грязи-Волгоградские, где вдоль железной дороги отдельно лежали несколько отрезков рельсов.

Воры погрузили на тележку 6-метровый кусок рельса и пытались отвезти его в ближайший пункт приема металлолома. Но крупногабаритный объект сразу привлек внимание сотрудников транспортной полиции, которые и задержали металлоломщиков, когда те катили тележку с рельсом.

При проверке выяснилось, что оба рецидивиста нигде не работают и имеют ряд судимостей за кражи. Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по ЦФО, по факту покушения на кражу возбудили уголовное дело. Дело уже расследовали и передали материалы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU