На руководителя липецкого Фонда капремонта завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:27 2019-02-26T13:35:58+03:00

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В Липецкой области прокурорская проверка Фонда капитального ремонта обернулась уголовным делом. По данным ведомства, руководитель ФКР без проведения торгов заключал договора с конкретной организацией, которая в последствии проводила капитальный ремонт многоквартирных домов.

Кроме этого, дома ремонтировали некачественно, а сам ремонт не соответствовал затраченным на него средствам. Также выяснилось, организация необоснованно тратила бюджетные деньги. Более того, подрядчика даже не штрафовали за откровенно некачественный ремонт и срыв сроков сдачи.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на основании постановления заместителя прокурора области в УМВД по Липецкой области возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочий – статья 201 УК РФ. Руководителю грозит до 4 лет лишения свободы.

igor_artamonov48 Врио губернатора об уголовном деле в Фонде капремонта

Ситуацию прокомментировал в своем instagram врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, и намекнул, что это не последнее событие по наведению порядка в сфере ЖКХ региона.

– Мы продолжим расчистку авгиевых конюшен, – заявил Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU