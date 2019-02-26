Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-26T17:42:23+03:00

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В этот вторник, 26 февраля, на сайте Липецкого зоопарка опубликовали обращение к липчанам. В зверинце на собственные средства возведут павильон для обезьян, который планируется открыть уже в этом году . Горожан просят помочь приобрести животных для павильона: обезьян, галаго, летучих лисиц и др.

Как уточнили в пресс-службе зоопарка, липчане, подарившие животных, могут стать их опекунами. Напомним, что благодаря программе по усыновлению животных, липчане могут помочь содержать понравившегося животного. Следить, как они растут. А также придумывать имена для родившихся от них детенышей.

Кстати, в этот день день рождения отмечает тигр Оззи. Зверю исполняется 5 лет. В Липецком зоопарке тигр появился в ноябре прошлого года. Его подарил Эдгар Запашный.

ИСТОЧНИК KP.RU