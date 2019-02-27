Липчанин вскрыл монтировкой дверь квартиры бывшей супруги, желая найти любовника
В ноябре прошлого года липчанин, желая восстановить отношения с бывшей женой, пришел к ее квартире в Липецке. По информации пресс-службы областной прокуратуры, супруги уже долгое время проживали отдельно. Однако, липчанка отказалась впустить супруга.
Тогда он решил, что в квартире прячется другой мужчина. Незванный гость с помощью монтировки отогнул дверную коробку входной двери, а через образовавшееся отверствие открыл дверной запор. Женщина сопротивлялась, но липчанин все равно проник в квартиру.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища". Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU