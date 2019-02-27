2019-02-27T15:30:58+03:00
Происшествия

Липчанин вскрыл монтировкой дверь квартиры бывшей супруги, желая найти любовника

Уголовное дело в отношении мужчины передали в суд Липецка
Юлия КЛЮЕВА
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Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делуПрокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делуФото: Юлия КЛЮЕВА
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В ноябре прошлого года липчанин, желая восстановить отношения с бывшей женой, пришел к ее квартире в Липецке. По информации пресс-службы областной прокуратуры, супруги уже долгое время проживали отдельно. Однако, липчанка отказалась впустить супруга.

Тогда он решил, что в квартире прячется другой мужчина. Незванный гость с помощью монтировки отогнул дверную коробку входной двери, а через образовавшееся отверствие открыл дверной запор. Женщина сопротивлялась, но липчанин все равно проник в квартиру.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ "Нарушение неприкосновенности жилища". Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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