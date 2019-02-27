2019-02-27T15:56:39+03:00
Общество

Проспект Победы в Липецке реконструируют за 952 млн. рублей

Управление строительства уже ищет подрядчика
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке реконструируют проспект ПобедыВ Липецке реконструируют проспект ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке планируют реконструировать и благоустроить проспект Победы. На ремонтные работы потребуется довольно много времени. Как сообщили в пресс-службе компании "РосТендер", обновленную улицу откроют в октябре 2020 года.

Ремонт обойдется городскому бюджету в 952,7 млн. рублей. Тендер уже появился на сайте госзакупок. Управление строительства Липецка уже ищет подрядчика. Заявки принимаются до 14 марта. Победителя озвучат 18 марта.

Напомним, реконструируют весь проспект - от площади Победы до площади памятника Танкистам. Появится новое дорожное полотно, велосипедные дорожки и тротуары с покрытием из плитки. Приведут в порядок ливневку и канализационные колодцы. Поставят новые остановочные павильоны. Также планируется вырубить старые деревья, а на их месте посадить новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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