За день мошенники обманули липчан на 450 000 рублей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-27T16:49:05+03:00

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В Липецкой области только за один день жертвами мошенников стали сразу 7 человек. В тех случаях липчане лишились денег с утерянных банковских карт. Так в Ельце кто-то потратил отоварился в 33 точках на 28 000 рублей по карте 21-летней студентки.

В некоторых случаях мошенники предлагали владельцам карт защиту от себя самих и таким путем снимали деньги с карт. Аферисты представляли сотрудниками банков и говорили, что либо кто-то пытается совершить мошенничество, либо карта заблокирована. Например, в Данкове 45-летней женщине «разблокировали» карту почти за 20 000 рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по факту завели уголовное дело.

В Елецком районе мошенник по старой схеме представился сотрудником правоохранительных органов и за 40 000 рублей «освободил» сына 46-летнего мужчины. В Грязинском районе 26-летняя девушка пыталась купить товар через интернет и лишилась 7000 рублей.

Всего за сутки аферисты лишили липчан 450 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU