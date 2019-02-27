В Липецке оштрафовали фирму, которая изуродовала центр города долгостроем

СЕГОДНЯ 18:46 2019-02-27T18:46:45+03:00

Гостиницу на улице Плеханова не могут достроить три года

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В Липецке занялись долгостроем на улице Плеханова, где долго время строится какой-то объект. В ходе проверки выяснилось, что это должна быть гостиница с подземной парковкой. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, земельный участок площадью более 2500 м2 использовало предприятие ООО «Альберго Липецк».

Стройка длилась три года, в течение которых долгострой уродовал центр города, а земля так и не использовалась по назначению. По результатам проверки прокурор возбудил в отношении организации административное дело за неиспользование земельного участка.

В итоге областное управление Росреестра оштрафовало фирму на 524 000 руб. А до этого организацию оштрафовали на 100 000 рублей за самовольное занятие земельного участка.

ИСТОЧНИК KP.RU