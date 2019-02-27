В Липецке в выходные закроют проезд по Кузнечной улице
В Липецке из-за ремонта коммунальных сетей временно перекроют проезд по улице в центре города. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, водопровод будут укладывать в воскресенье, 3 марта, на Кузнечной улице в районе Комсомольского пруда.
Ремонтные работы продлятся с 8 утра до 15.00. Отрезок улицы на время ремонта перекроют в районе дома №2. Проехать там будет невозможно. Поэтому, во избежании транспортного коллапса, водителей просят быть внимательней и заранее выбирать другой маршрут и пути объезда с учетом перекрытого участка.
По окончанию ремонтных работ на сетях, улицу снова откроют и движение транспорта восстановится.
ИСТОЧНИК KP.RU