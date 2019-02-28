2019-02-28T10:09:48+03:00
Происшествия

В Липецке школьник украл смартфон из кармана чужой куртки

Подростка задержали сотрудники уголовного розыска
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали несовершеннолетнего карманникаВ Липецке поймали несовершеннолетнего карманникаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В минувшую среду, 27 февраля, в Липецке раскрыли карманную кражу. Вечером в полицию пришел 24-летний парень и рассказал, что около 16.00 у подъезде дома по улице Ударников кто-о вытащил из его кармана сотовый телефон.

Подозреваемого поймали в тот же вечер сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 15-летний учащийся средней школы. Сейчас несовершеннолетний карманник дает показания в отделе полиции №2.

В тот же день еще одной жертвой воров стала 60-летняя пенсионерка в Грязях. У женщины вытащили из сумки 6000 рублей, когда она была в одном из магазинов по улице Правды. По подозрению задержали 30-летнюю безработную женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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