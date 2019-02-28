Под Липецком женщина на «Калине» отправила в больницу водителя «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-28T10:23:29+03:00

За сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека

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Авария с участием «Лады-Калины» и «семерки» произошла в среду утром в Новой деревне под Липецком. Там на перекрестке около 7.30 утра 46-летняя женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу 54-летнему водителю «ВАЗ-2107», который ехал по главной. В результате ДТП водитель «семерки» попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, за прошлый год в Липецкой области каждый пятый пострадавший в ДТП, получил травмы из-за того, что кто-то не уступил дорогу на перекрестке. Автоинспекторы отмечают, что такие аварии на перекрестках приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Еще один человек пострадал в ДТП в Липецке в то же утро на улице 9 мая. Водитель «Хендая» сбил 64-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе со светофором. Женщину увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU