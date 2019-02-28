2019-02-28T10:23:29+03:00
Происшествия

Под Липецком женщина на «Калине» отправила в больницу водителя «ВАЗа»

За сутки на дорогах области в двух авариях пострадали два человека
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Женщина не уступила дорогу "ВАЗу" на главнойЖенщина не уступила дорогу "ВАЗу" на главнойФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Авария с участием «Лады-Калины» и «семерки» произошла в среду утром в Новой деревне под Липецком. Там на перекрестке около 7.30 утра 46-летняя женщина за рулем «Лады» не уступила дорогу 54-летнему водителю «ВАЗ-2107», который ехал по главной. В результате ДТП водитель «семерки» попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, за прошлый год в Липецкой области каждый пятый пострадавший в ДТП, получил травмы из-за того, что кто-то не уступил дорогу на перекрестке. Автоинспекторы отмечают, что такие аварии на перекрестках приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Еще один человек пострадал в ДТП в Липецке в то же утро на улице 9 мая. Водитель «Хендая» сбил 64-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе со светофором. Женщину увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке школьник украл смартфон из кармана чужой куртки
В Липецке в выходные закроют проезд по Кузнечной улице
В Липецке оштрафовали фирму, которая изуродовала центр города долгостроем
За день мошенники обманули липчан на 450 000 рублей
Проспект Победы в Липецке реконструируют за 952 млн. рублей
Липчанин вскрыл монтировкой дверь квартиры бывшей супруги, желая найти любовника
В четверг в Липецке мокрый снег, а ночью до -8 градусов
В Липецке хотят финансово простимулировать народных дружинников
Липчане познакомятся с работами молодых прозаиков
В Липецке анонимы в третий раз «заминировали» Петровский рынок
В Липецке на месяц закрыли кафе с нарушениями
В зоопарке Липецка проснулись медведи
В Липецке "Лада" проехала на красный и врезалась в "Шевроле"
В Липецке наледь вместе с ограждением упала с крыши дома
В торговом павильоне Липецка изъяли более 25 литров водки
В Липецке бомж выбил дверь и вынес из квартиры картину и счетчик
Под Липецком пропала девушка со шрамами на руке
К 8 Марта в Липецке вырастили 18000 тюльпанов и 500 гиацинтов
В среду в Липецке до +3 градусов и мокрый снег
В Липецке внук чуть не пришиб бабушку табуретом
Липчан просят помочь в покупке обезьян для зоопарка
Автобусный парк Липецкой области ждет масштабное обновление
В Липецке установят 14 постов весового контроля для грузовиков
Под Липецком дальнобойщика избили прикладом, прострелили ноги и отняли фуру с грузом
В Липецке ледяная глыба разбила крышу "Лады"
Оздоровительный центр Липецка оштрафовали на 50000 рублей за грубые нарушения