2019-02-28T11:07:15+03:00
Общество

В Липецке возле остановки «Орловское шоссе» появился светофор

Водителей просят быть внимательнее при проезде участка
Юлия КЛЮЕВА
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На Соколе установили светофорНа Соколе установили светофорФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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С этого четверга, 28 февраля, в Липецке в районе Сокола начал работать новый светофор. Его поставили возле остановочного павильона «Орловское шоссе» по улице Баумана. Сигнальный столб установили в предыдущие дни, провели пуско-наладочные работы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это позволит обезопасить дорожное движение на пешеходном переходе. Теперь липчане смогут без опаски переходить дорогу. Светофор будет регулировать движение.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают водителей быть внимательнее при проезде данного участка. И не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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