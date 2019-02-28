В Липецке возле остановки «Орловское шоссе» появился светофор
С этого четверга, 28 февраля, в Липецке в районе Сокола начал работать новый светофор. Его поставили возле остановочного павильона «Орловское шоссе» по улице Баумана. Сигнальный столб установили в предыдущие дни, провели пуско-наладочные работы.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это позволит обезопасить дорожное движение на пешеходном переходе. Теперь липчане смогут без опаски переходить дорогу. Светофор будет регулировать движение.
В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают водителей быть внимательнее при проезде данного участка. И не пренебрегать правилами дорожного движения. Помните, что от ваших действий зависит не только сохранность имущества, но и человеческие жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU