2019-02-28T13:17:34+03:00
Происшествия

В школе под Липецком переплатили за компьютеры 3.3 млн. рублей

И это только по одному контракту из 44-х
Лия МУРАДЬЯН
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Нарушения нашли прокуратура, ФСБ, и ФАСНарушения нашли прокуратура, ФСБ, и ФАСФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области правоохранители продолжают разбираться со странными закупами в средней школе №2 города Задонска. Школа новая и в 2017 году для нее закупили новое оборудование и технику. Всего администрация района заключила для школы 44 контракта.

Когда начали разбираться в стоимости госконтрактов, выяснилось что при закупках часть денег украли. В декабре 2018 года в полиции Задонска возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 – кража. А прокуратура, УФАС и ФСБ продолжили проверку по закупкам.

В ходе проверки выяснилось, что администрация тратила колоссальные суммы на технику, которая стоит в разы меньше, чем за нее заплатили. Так только по одному контракту из 44 на закупку компьютеров из бюджета ушло на 3.3 миллиона рублей больше, чем они стоят на самом деле. Нарушений нашли массу и не только по компьютерам.

В итоге дело о краже обернулось превышением должностных полномочий – часть 1 статьи 285 УК. Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Татьяна Ткачева, общую сумму всех контрактов и необоснованно израсходованных средств, предстоит выяснить в ходе расследования.

Преступление расследует СК, известно, что в деле фигурируют сотрудники администрации Задонского района. Окончательную оценку их действиям теперь даст следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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