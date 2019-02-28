Застрявших в грязи липецких туристов нашли спасатели в лесу под Симферополем

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:58:24+03:00

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ЧП с липчанами в Крыму произошло в этот четверг, 28 февраля. Несколько человек на автомобиль «Субару Аутбэк» решили ночью прокатиться по бездорожью, съехали с трассы и увязли в размытом грунте. Все случилось недалеко от Симферопольского водохранилища в 0.26 ночи.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, в машине находились три человека: 28-летний мужчина, 25-летня женщина и 4-летний ребенок. Все жители Липецка. Вызволять липчан приехали сотрудники МЧС. Найти застрявшую в грязи машину ночью в лесу было нелегко, в итоге иномарку отыскали по свету фар.

– С помощью световых сигналов был установлен визуальный контакт с пострадавшими и осуществлена их эвакуация в черту города Симферополь, – сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – К счастью, никто из пассажиров, жителей Липецка, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU