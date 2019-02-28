2019-02-28T15:39:07+03:00
Общество

Погода ухудшается: в Липецке гололед и мокрый снег

Липчан призывают не пренебрегать правилами безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке испортится погодаВ Липецке испортится погодаФото: Юлия КЛЮЕВА
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На сайте ГУ МЧС России по Липецкой области появилось предупреждение. Спасатели сообщают, что в ближайшие 1-3 часа этого четверга, 28 февраля, и с сохранением в течение ночи и дня 1 марта в регионе ожидается гололед, налипание мокрого снега.

Помните, что при налипании мокрого снега лучше держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Работы на высоте лучше приостановить.

В гололедицу выбирайте удобную обувь, желательно без каблуков. По льду передвигайтесь скользящим шагом, не отрывая ноги от земли. Не спешите. При падении старайтесь повернуться боком. Не выставляйте руки по направлению падения.

В случае происшетсвия звонить на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. Или на круглосуточную линию МЧС - 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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