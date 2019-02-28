2019-02-28T17:00:47+03:00
Происшествия

Работница предприятия под Липецком получила тяжелую травму, упав с лестницы

За несчастный случай на производстве ответят должностные лица организации
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области трудовая инспекция расследовала несчастный случай на производстве, который произошел в ООО «Мясные технологии» в Ельце. ЧП случилось с укладчицей-упаковщицей во время санитарной обработки помещений.

Женщина встала на хлипкую незакрепленную металлическую лестницу, чтобы помыть стены коридора. Во время уборки упаковщица упала вниз на пол вместе с лестницей. В результате падения сотрудница получила тяжелую травму.

Как сообщили в пресс-службе госинспекции, причиной несчастного случая стала плохая организация производства самих уборочных работ, а также отсутствие контроля за безопасным проведением работ со стороны должностных лиц предприятия. Теперь за несчастный случай ответят должностные лица предприятия. Материалы расследования передали в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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