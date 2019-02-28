Под Липецком бдительная лыжница помогла спасти лебедей от браконьера

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-28T18:08:01+03:00

Одну птицу, занесенную в Красную книгу, охотник все же застрелил

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В январе этого года жительница Данковского района, прогуливаясь на лыжах вдоль реки Дон, увидела четырех белых лебедей. Они плавали в воде. Через несколько дней на том же месте она снова увидела прекрасных птиц. Правда, их осталось трое. Женщина забеспокоилась и обратилась в отдел полиции.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители провели проверку и установили, что на лебедей велась незаконная охота. Эти птицы занесены в Красную книгу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". В совершении преступления подозревается житель Данковского района. У охотника обнаружили и изъяли части туши дикой птицы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU