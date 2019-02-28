2019-02-28T18:55:13+03:00
Происшествия

Полиция ищет свидетелей: водитель избил пешехода в Липецке

Автолюбител нанес липчанину не менее 3 ударов
Юлия КЛЮЕВА
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Правоохранители просят откликнуться свидетелей происшестввияПравоохранители просят откликнуться свидетелей происшестввияФото: Юлия КЛЮЕВА
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14 июля прошлого года около 13.40 на остановке "площадь Мира" в Липецке случилось происшествие. 39-летний мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора на площади Мира. Между ним и водителем автомобиля "Мерседес Бенц" серебристого цвета возник конфликт.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автомобилист начал бить пешехода. Он нанес липчанину не менее 3 ударов. Мужчина получил телесные повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники полиции просят откликнуться свидетелей конфликта. Информацию о происшествии можно сообщить в отделение дознания следующим по телефонам: 25-93-22, 25-91-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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