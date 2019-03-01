Под Липецком 18-летний парень зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-01T11:41:56+03:00

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Циничное убийство произошло в среду, 27 февраля, в Елецком районе Липецкой области. Там в поселке Елецкий вечером у здания спортшколы прохожие нашли труп мужчины, погибший был в крови, на теле имелось множество резаных ран.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установили, это был 29-летний мужчина, который работал в такси. Через какое-то время оперативники нашли и машину таксиста, она стояла во дворах в 200 метрах от места, где нашли тело. Ключи были в зажигании.

Вскоре следователям и полиции удалось вычислить и задержать подозреваемого. Им оказался 18-летний парень, житель Липецкого района. Когда отморозка привезли в отдел, он сразу во всем сознался и подробно рассказал, что произошло.

Выяснилось, что парень собирался в гости к родственникам, но опоздал на автобус из Ельца в Елецкий район и вызвал такси. По прибытию на место мерзавец объявил водителю, что денег нет и платить он не будет. Таксист заблокировал дверь, а пассажир оценил поездку дороже человеческой жизни. Негодяй достал нож и 8 раз ударил водителя. Изрезанный мужчина выбежал на улицу, чтобы найти помощь. Но не смог.

Убийца спокойно отогнал машину во дворы, рассчитывая, что так его никто не найдет. А после отравился к родственникам, нож выбросил по дороге. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, уголовное дело возбуждено по статье 105 УК – убийство, подозреваемого вскоре должны взять под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU