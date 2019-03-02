2019-03-02T14:54:36+03:00
Происшествия

На Октябрьском мосту Липецка «ВАЗ» въехал в столб и вылетел на рельсы

ДТП парализовало движение трамваев [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
ДТП на Октябрьском мостуДТП на Октябрьском мостуФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Авария случилась в эту субботу, 2 марта, около полудня, на Октябрьском мосту в Липецке. Там возле остановки «Мост» в направлении памятнику танкистом, вылетел с дороги «ВАЗ-2114». Судя по следам на асфальте, которые заметно на видеозаписи, «четырнадцатую» вынесло на обочину в сторону рельсов, где легковушка задела столб, а после вылетела на рельсы.

ДТП на Октябрьском мосту Липецка."ВАЗ-2114"въехал в столб и вылетел на рельсы

Автомобиль получил серьезные повреждения – передний бампер, капот, крылья, крыша, лобовое и боковые стекла разбились. Разбитая машина перегородила часть рельсов, что парализовало движение трамваев. Кому-то из тех, кто был в салоне автомобиля потребовалась помощь «Скорой». Точные причин и подробности аварии устанавливали работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке водитель автобуса едва не спровоцировал лобовое столкновение
В Липецке бывшего полицейского оштрафовали на 900 000 за взятку в 30 000
В Липецке молодая мать-наркоманка жила кражами из магазинов
В субботу в Липецке небольшой снег и около 0
Липецкий предприниматель отмечен наградой национальной премии «Немалый бизнес»
Липчанка оставила машину на парковке у ТЦ и получила записку с угрозой
Под Липецком школьницы нашли забытую в банкомате карту и отоваривались три часа
Липецкому зоопарку отдали обезьян, которые едва не погибли у контрабандистов в Домодедово
Под Липецком 18-летний парень зарезал таксиста, чтобы не платить за проезд
В Липецке на Механизаторов столкнулись "десятка" и "Киа": есть пострадавшие
Под Липецком автоледи врезалась в ограждение и "собрала" две машины
Липчанам предлагают брать напрокат костыли и инвалидные коляски
Петровский рынок в Липецке "заминировали" в пятый раз
В Липецке 3-летнего ребенка несколько метров протащил автобус
В Липецке безработный мошенник обманул женщину на 50000 рублей