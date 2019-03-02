На Октябрьском мосту Липецка «ВАЗ» въехал в столб и вылетел на рельсы

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-02T14:54:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась в эту субботу, 2 марта, около полудня, на Октябрьском мосту в Липецке. Там возле остановки «Мост» в направлении памятнику танкистом, вылетел с дороги «ВАЗ-2114». Судя по следам на асфальте, которые заметно на видеозаписи, «четырнадцатую» вынесло на обочину в сторону рельсов, где легковушка задела столб, а после вылетела на рельсы.

ДТП на Октябрьском мосту Липецка."ВАЗ-2114"въехал в столб и вылетел на рельсы

Автомобиль получил серьезные повреждения – передний бампер, капот, крылья, крыша, лобовое и боковые стекла разбились. Разбитая машина перегородила часть рельсов, что парализовало движение трамваев. Кому-то из тех, кто был в салоне автомобиля потребовалась помощь «Скорой». Точные причин и подробности аварии устанавливали работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU