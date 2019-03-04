2019-03-04T12:47:53+03:00
Происшествия

В Липецке после свадьбы отец жениха убил жену и тяжело ранил тещу

Мужчина напал на супругу с ножом за то, что вызвала полицию
Лия МУРАДЬЯН
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тестьтестьФото: Лия МУРАДЬЯН
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Свадьба в Липецке обернулась кровавым убийством. Все случилось в минувшее воскресенье, 3 марта. Накануне, в субботу, 46-летний мужчина отгулял на свадьбе сына и продолжил праздновать на следующий день.

После свадебный запой привел к скандалу в семье. Отец жениха поссорился со своей 43-летний супругой. Не выдержав пьяного буйства мужа, жена пригрозила вызвать полицию. В ответ новоиспеченный свекр пообещал убить женщину, если та посмеет набрать «02». Жена не восприняла угрозу всерьез и сообщила о буйном муже правоохранителям.

Когда в дверь постучали сотрудники полиции, муж схватил нож и со словами «я же пообещал тебя убить», воткнул его супруге в грудь. Затем он прошел в другую комнату и тем же ножом ударил 78-летнюю мать жены.

– Супруга скончалась на месте, а тещу в тяжелом состоянии доставили в больницу, – пояснила «КП-Липецк» старший помощник следователя Юлия Кузнецова. – Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Подозреваемый задержан.

Мужчина уже во всем сознался и скоро будет давать показания на месте. По поводу статьи о нападении на тещу вопрос решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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