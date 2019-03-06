В Липецке женщина на «Рено» сбила 10-летнюю девочку
Авария с участием школьницы произошла минувшим вечером, 5 марта, около 19.30 на улице Космонавтов в Липецке. 41-летняя женщина за рулем «Рено» не заметила выбежавшую на дорогу 10-летнюю девочку. Как сообщает УГИБДД региона, все случилось не на пешеходном переходе. Ребенок получил травму, но, к счастью, обошлось без серьезных увечий – девочке оказали помощь и отпустили.
Автоинспекторы напоминают пешеходам, что проезжую часть можно переходить только по «зебре» и даже в этом случае нужно убедиться, что вам уступают дорогу.
Еще одна авария с пострадавшим в тот же день произошла в Липецке утром. В 8.00 на улице Гагарина 43-летний водитель «Ниссана» въехал в «Шкоду», за рулем которой был 34-летний мужчина. Травму в ДТП получил водитель первой иномарки, но до больницы дело не дошло.
Помимо двух ДТП с пострадавшими, за прошедшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 27 аварий, в которых повреждения получили только автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU