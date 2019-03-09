В Липецке попало на видео ДТП с пешеходом

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-09T18:46:01+03:00

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Авария с участием пешехода произошла вечером 8 марта на улице Катукова в Липецке. Там в районе дома №30 на переходном переходе сбили человека, все случилось в 23.10. Момент ДТП записала уличная камера наблюдения.

На записи видно, как пешеход подходит к зебре и начинает переходить на другую сторону оживленной магистрали. Судя по реакции автомобилистов, их не особо заботит наличие человека на пешеходном переходе – мимо проезжают три автомобиля, ни один не останавливается, чтобы пропустить пешехода.

ДТП с пешеходом в Липецке .Видео vk.com/myregion48

Четвертая легковушка едет прямиком на человека. Несмотря на то, что пешеход находится в зоне видимости, водитель не сбавляет скорость. В последний момент водитель предпринимает попытку избежать ДТП и пытается объехать пешехода. Машина виляет, но все же цепляет человека и тот падает на проезжую часть. Через метра 3 виновник ДТП останавливается, а травмированный пешеход убегает с проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU