В Липецке мальчик чуть не попал под машину, перебегая дорогу
Липчане продолжают выкладывать в интернет видео, на которых запечатлены, как горожане нарушают правила дорожного движения. В этот раз в соцсети попал ролик, как правила игнорирует пешеход. Причем грубо. Примечательно, что нарушитель - ребенок.
Автор ролика двигался по улице Гагарина в Липецке. Он проехал регулируемый пешеходный переход, а после остановился, чтобы повернуть налево. На тротуаре стоял мальчик. Через несколько мгновений юный нарушитель решил перебежать оживленную проезжую часть.
Половину пути он преодолел без помех. После чуть не влетел в "Рено". Мальчик не видел машину и мог попасть под колеса. К счастью, этого не случилось. Автомобиль притормозил, а ребенок, как ни в чем не бывало, побежал дальше.
В Липецке мальчик чуть не устроил аварию.Ребенок выбежал на дорогу
ИСТОЧНИК KP.RU