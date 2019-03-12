В Липецке мальчик чуть не попал под машину, перебегая дорогу

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-12T10:28:22+03:00

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Липчане продолжают выкладывать в интернет видео, на которых запечатлены, как горожане нарушают правила дорожного движения. В этот раз в соцсети попал ролик, как правила игнорирует пешеход. Причем грубо. Примечательно, что нарушитель - ребенок.

Автор ролика двигался по улице Гагарина в Липецке. Он проехал регулируемый пешеходный переход, а после остановился, чтобы повернуть налево. На тротуаре стоял мальчик. Через несколько мгновений юный нарушитель решил перебежать оживленную проезжую часть.

Половину пути он преодолел без помех. После чуть не влетел в "Рено". Мальчик не видел машину и мог попасть под колеса. К счастью, этого не случилось. Автомобиль притормозил, а ребенок, как ни в чем не бывало, побежал дальше.

В Липецке мальчик чуть не устроил аварию.Ребенок выбежал на дорогу

ИСТОЧНИК KP.RU