Под Липецком с могил украли кресты
В минувший понедельник, 11 марта, в отделение полиции по Усманскому району обратилась 44-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что с 19 января по 10 марта с кладбища, что находится в поселке Левый берег, кто-то похитил два православных креста с могил ее родственников.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченный уголовного розыска и участковый задержали предполагаемых преступников - без определенного места жительства. Ими оказались 44-летняя женщина и 45-летний мужина. Кстати, последний уже был ранее судим за кражи.
Если вину подозреваемых докажут, то согласно ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" им грозит максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU