2019-03-12T10:17:03+03:00
Происшествия

Под Липецком с могил украли кресты

Подозреваемые - бомжи
Юлия КЛЮЕВА
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Полиция проводит расследованиеПолиция проводит расследованиеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 11 марта, в отделение полиции по Усманскому району обратилась 44-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что с 19 января по 10 марта с кладбища, что находится в поселке Левый берег, кто-то похитил два православных креста с могил ее родственников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченный уголовного розыска и участковый задержали предполагаемых преступников - без определенного места жительства. Ими оказались 44-летняя женщина и 45-летний мужина. Кстати, последний уже был ранее судим за кражи.

Если вину подозреваемых докажут, то согласно ч.2 ст.158 УК РФ "Кража" им грозит максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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