Под Липецком почти месяц ищут 81-летнего пенсионера
Почти месяц в Липецкой области разыскивают пенсионера. 81-летний Жабин Петр Алексеевич пропал 18 февраля в селе Жабино Чаплыгинского района. До сих пор точное местонахождение дедушки не установлено. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей, мужчина может быть дезориентирован.
Приметы: на вид 80-85 лет, худощавого телосложения.
Был одет: серая тканевая куртка, серая шапка, а также серые брюки со стрелками.
Всех, кто видел Петра Жабина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU