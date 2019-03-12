Под Липецком почти месяц ищут 81-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-12T15:46:49+03:00

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Почти месяц в Липецкой области разыскивают пенсионера. 81-летний Жабин Петр Алексеевич пропал 18 февраля в селе Жабино Чаплыгинского района. До сих пор точное местонахождение дедушки не установлено. Как сообщили волонтеры ЛООО «Поиск пропавших детей, мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 80-85 лет, худощавого телосложения.

Был одет: серая тканевая куртка, серая шапка, а также серые брюки со стрелками.

Всех, кто видел Петра Жабина или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU