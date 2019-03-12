В Липецке на маршруты №26 и 33 вышли электробусы

СЕГОДНЯ 15:58 2019-03-12T16:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На улицы областного центра вышли электробусы. По информации пресс-службы мэрии, Липецк вошел в число первых городов России, что запустили на муниципальные маршруты автобусы, работающие на чистом топливе. Такие машины не наносят вред экологии, работают бесшумно, а также оснащены кондиционером и мощным отопителем.

Один такой электробус обошелся Липецку в 16,5 млн. рублей. Всего на дороги вышло 5 машин. На одной полной зарядке транспорт может проехать не менее 220 км. Чтобы зарядиться, потребуется около 5 часов.

Напомним, что электробусы успешно прошли испытания летом и зимой. Согласно контракту, транспорт будут тестировать еще 2 месяца, после чего определят оптимальные условия дальнейшей эксплуатации. В Липецке электробусы вышли на маршруты №26 и №33.

ИСТОЧНИК KP.RU