В Липецке на маршруты №26 и 33 вышли электробусы
На улицы областного центра вышли электробусы. По информации пресс-службы мэрии, Липецк вошел в число первых городов России, что запустили на муниципальные маршруты автобусы, работающие на чистом топливе. Такие машины не наносят вред экологии, работают бесшумно, а также оснащены кондиционером и мощным отопителем.
Один такой электробус обошелся Липецку в 16,5 млн. рублей. Всего на дороги вышло 5 машин. На одной полной зарядке транспорт может проехать не менее 220 км. Чтобы зарядиться, потребуется около 5 часов.
Напомним, что электробусы успешно прошли испытания летом и зимой. Согласно контракту, транспорт будут тестировать еще 2 месяца, после чего определят оптимальные условия дальнейшей эксплуатации. В Липецке электробусы вышли на маршруты №26 и №33.
ИСТОЧНИК KP.RU