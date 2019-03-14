«Газель» из Липецка не поместилась под мостом в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 18:30 2019-03-14T18:30:52+03:00

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Обидное ДТП случилось с жителем Липецкой области в северной столице. Авария произошла в этот четверг, 14 марта, в Санкт-Петербурге под Сортировочным мостом, где не поместился грузовой автомобиль.

Происходящее записал на камеру регистратора ехавший позади автомобилист и выложил в соцсети. На записи видно, как «Газель» с 48 регионом, не обращая внимания на ограничение по высоте в 2.6 м, ныряет под известный петербуржцам мост, где застрял не один грузовик.

Липецкая «Газель» чудом преодолевает первую ограничительную балку и несколько путепроводов, все это время водитель машины с регистратором нетерпеливо предрекает удар. Сюрприз настигает липчанина в самом конце, где кузов грузовика бьется в ограничительную балку. По словам очевидцев, раздосадованный водитель уехал с места на разбитой «Газели».

ИСТОЧНИК KP.RU