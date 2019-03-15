Магазин в Липецке оштрафовали на 220000 рублей из-за неправильного хранения алкоголя

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-15T13:17:00+03:00

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Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики снова выявили нарушения в магазинах. На днях специалисты установили, что в универсаме Липецка на проспекте Мира не соблюдают условия хранения алкоголя. Как сообщили в пресс-службе управления, сотрудники магазина не обеспечили температурно-влажностный режим воздуха при хранении спиртной продукции. А это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью покупателей. Кстати, универсам уже повторно совершает административное правонарушение. Магазину придется выплатить 220 тыс. рублей штрафа.

Еще одно нарушение сотрудники управления обнаружили в универсаме, что находится в Лебедяни. В магазине на алкогольной продукции, находящейся в торговом зале, частично отсутствовали ценники. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Универсаму грузит штраф и конфискация товара.

ИСТОЧНИК KP.RU