2019-03-19T11:27:10+03:00
Общество

В Липецке в ТРЦ "Европа" на время закрыли детский городок

В центре на Советской выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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В ТРЦ Липецка приостановили работу детского городкаВ ТРЦ Липецка приостановили работу детского городкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Правобережный районный суд Липецка с иском обратился прокурор. Он просил устранить нарушения требований пожарной безопасности в ТРЦ "Европа" на Советской. А также приостановить деятельность центра на это время.

Согласно материалам дела, в ходе проверки центра специалисты выявили грубые нарушения пожарной безопасности. Так, лестничные клетки выполнены без соответствующего предела огнестойкости. В центре не полностью смонтирована система водяного автоматического пожаротушения. Отсутствует система дымоудаления. Проблемы со звуковыми сигналами. На лестничных клетках и коридорах нет эвакуационного освещения и т.д. Всего выявлено 12 нарушений.

Судья удовлетворил иск частично. Так, суд определили приостановить деятельность детских игровых зон в центре до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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