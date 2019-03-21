Липецкая область вошла в десятку регионов с самыми доступными проститутками

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-21T13:59:51+03:00

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Необычный рейтинг опубликовал журнал «Сноб», эксперты которого подсчитали доступность проституток в разных регионах России. За основу индекса проституток взяли средний доход жителей региона за 2017 год и почасовую стоимость секс-услуг, без посредничества сутенера. Из интим-услуг учли стандартный набор: классический секс и оральный. Прейскуранты проституток в каждом регионе взяли из соцсетей и по результатам поисковика.

Липецкая область в этом индексе оказалась в десятке регионов с самыми доступными ночными бабочками. Проститутки в Липецке в среднем стоят 1700 рублей в час при средней зарплате в регионе – 29 294 рубля. То есть на жриц любви липчане тратят 5% от дохода. Столько же продажная любовь обходится в Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Сахалинской области.

В соседнем Воронеже и в Белгороде на те же услуги тратят 8% от дохода, в Курской области – 9%, в Тамбове и Орле – по 10%. Самые доступные проститутки живут в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском округах – они обходятся местным в 2% от дохода. Самые дорогие жрицы в Ингушетии, где за час интима платят 17% от зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU