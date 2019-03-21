320 домов в Липецке остались без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-21T16:08:20+03:00

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Несколько улиц Липецка остались без воды из-за коммунального ЧП. Авария на трубопроводе случилась в этот четверг, 21 марта, около 15.00. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, утечка на трубопроводе диаметром 300 мм произошла на пересечении улиц Папина и Союзной.

На месте работает аварийная ремонтная бригада. На время ремонта подачу воды отключили. В результате без питьевой воды остались 320 домов в частном секторе по улицам Папина, Союзная, Перова, Биологическая, Урожайная и Мирная. Отопление при этом не отключали.

Устранением утечки сейчас занимается ЛГЭК. Ориентировочно завершить ремонтные работы и возобновить подачу воды людям должны сегодня в 10 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU