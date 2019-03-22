В Липецке эксперты проверят качество ремонта 35 дорог

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-22T10:37:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке создали рабочую группу по обследованию дорог, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". В ее составе - представители научного сообщества, депутатского корпуса, СМИ, Общественной палаты и представители департамента дорожного хозяйства и благоустройсва.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эксперты проверят качество ремонта 35 дорог, отремонтированных в 2017 и 2018 годах. До 1 апреля группа собирается объехать все участки, обследовать дорожные полотна. Также эксперты проверят документацию, в том числе результаты экспертизы.

По словам руководителя группы, профессора ЛГТУ Бориса Бондарева, их миссия - помочь мэрии найти болевые точки и дать профессиональные рекомендации, как их устраненить.

ИСТОЧНИК KP.RU