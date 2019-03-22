2019-03-22T10:37:53+03:00
Общество

В Липецке эксперты проверят качество ремонта 35 дорог

Рабочая группа обследует участки, обновленные за последние 2 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке проверят дорогиВ Липецке проверят дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке создали рабочую группу по обследованию дорог, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". В ее составе - представители научного сообщества, депутатского корпуса, СМИ, Общественной палаты и представители департамента дорожного хозяйства и благоустройсва.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, эксперты проверят качество ремонта 35 дорог, отремонтированных в 2017 и 2018 годах. До 1 апреля группа собирается объехать все участки, обследовать дорожные полотна. Также эксперты проверят документацию, в том числе результаты экспертизы.

По словам руководителя группы, профессора ЛГТУ Бориса Бондарева, их миссия - помочь мэрии найти болевые точки и дать профессиональные рекомендации, как их устраненить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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