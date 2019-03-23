СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-23T14:16:17+03:00

Информацию об "утечке" данных липецких больных проверяет прокуратура и администрация Фото: Юлия КЛЮЕВА

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На днях в СМИ появилась информация об "утечке" персональных данных пациентов Липецкой области. Речь идет о диагнозах, адресах и анкетных данных некоторых больных, которые оказались в открытом доступе на портале госзакупок.

В связи с этим, региональная прокуратура организовала проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий. После чего сообщат о результатах проверки.

Эту ситуацию также прокомментировал заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

- По фактам появления информации в СМИ о размещении в открытом доступе персональных данных пациентов, администрацией области начата служебная проверка, - сообщил вице-губернатор.

Александр Ильин добавил, что по результатам проверки сделают соответствующие выводы и примут меры. Вплоть до кадровых решений.

Вице-губернатор Липецкой области прокомментировал ситуацию с учеткой персональных данных больных липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU