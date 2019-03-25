Липчанка отметила с подругой взятие кредита и украла 150 000 рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-25T14:01:54+03:00

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В Липецке вынесли приговор ушлой барышне, которая пыталась обмануть подругу. Согласно материалам дела, девушка узнала, что знакомая попала в тяжелую материальную ситуацию и посоветовала взять кредит. Также сердобольная знакомая пообещала помочь с его оформлением.

Подав заявку в банк, подруги решили отметить это дело за алкоголем в гостях у автора идеи. Во время посиделки, заявительнице пришло СМС, что кредит одобрен. К тому моменту счастливой обладательнице кредита заплохело и «гостеприимная» подруга предложила сбегать снять деньги с карты сама, пока гостья будет приходить в себя.

Взяв карту и пин-код, девушка рванула к банкомату, где сняла с кредитного счета приятельницы 150 000 рублей. По возвращению она сказала подруге, что одобрили только 24 000 рублей, отдала эти деньги и продолжила праздновать. Отметили так, что женщина забыла в квартире подруги и те 24 000, которые больше не увидела.

Когда все вскрылось, обманутая подруга написала заявление. За крупную кражу с банковской карты на женщину завели дело по части 3 статьи 158 УК. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, виновную приговорили к 1.5 годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU