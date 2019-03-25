Сгоревшую на трассе под Липецком машину угнали в Воронеже

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-25T17:03:51+03:00

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Горящую на обочине машину засняли в эти выходные очевидцы на трассе в Липецкой области. По словам свидетелей, «ВАЗ-2109» загорелся 24 марта в 6.20 утра на 376 километре трассы М-4 Дон.

Как сообщил автор ролика в соцсетях, в этом автопожаре крайне необычно повели себя водитель и пассажир авто.

– Машина съехала в кювет машина и загорелась, – рассказали свидетели. – Вышли двое мужчин и сидели смотрели, как горит автомобиль. Позже за ними приехала другой автомобиль и они уехали, а машина осталась гореть.

Горящая машина на трассе М4 Дон в Липецкой области .Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp

Позже выяснилось, что машину накануне угнали в Воронежской области. Пользователь Алексей Завьялов написал, что машина принадлежала его родственникам. Теперь мужчина просит откликнуться очевидцев пожара и рассказать о тех, кто вышел из салона.

– Этот автомобиль, который горел на трассе, был угнан у моих бабушки и дедушки из гаража. – рассказал Алексей. – Если у кого есть видео тех мужчин, которые смотрели как горела машина и стояли рядом а потом скрылись на другой машине, скиньте записи видео регистратора.

Хозяева авто просят описать приметы тех, кто вышел из горящей «девятки», рассказать, во что были одеты, как выглядели и на какой машине уехали.

ИСТОЧНИК KP.RU