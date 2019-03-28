2019-03-28T12:13:28+03:00
Общество

Управление строительства Липецкой области возглавила архитектор из Ростова

В Липецкой области новый руководитель управления строительства
Лия МУРАДЬЯН
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Новый начальник регионального управления строительства и архитектурыНовый начальник регионального управления строительства и архитектурыФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецкой области назначили нового начальника регионального управления строительства и архитектуры. Напомним, что последние полгода обязанности начальника исполнял первый заместитель Александр Пушилин.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, врио губернатора Игорь Артамонов назначил руководителем управления строительства и архитектуры Наиду Исматулаеву. Она родилась в 1988 году в Ростовской области, окончила строительный университет по направлениям «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». Также прошла курсы переподготовки МГУ имени Ломоносова и МГГУ имени Шолохова.

Также Наида Исматулаева финалист образовательного проекта Института «Стрелка» «архитекторы.рф» и обладатель знака и диплома Союза архитекторов России «Кентавр» - 2018. До нынешнего назначения она работала в должности главного архитектора города Азов Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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