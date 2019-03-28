Липчанка купила дом на материнский капитал и бросила детей

СЕГОДНЯ 13:51 2019-03-28T13:51:18+03:00

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Вопиющий случай родительской безответственности произошел в Воловском районе Липецкой области. По данным прокуратуры, местная жительница за два года родила двоих детей. Родив второго в 2010 году, женщина получила материнский капитал, купила на эти средства дом в селе и благополучно бросила обоих детей. В том же 2010 году ее лишили родительских прав, а детей определили в опекунские семьи.

Но женщина забыла, что по закону если материнский капитал или его часть уходит на покупку жилья, то родители обязаны включить в общую собственность детей, на которых государство и выделяет деньги. Дети должны получить долю в течение 6 месяцев с момента покупки.

Нерадивая мать так и не выделила детям долю в помещении, поэтому отстаивать права малышей решила прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокурор потребовал через суд оформить на детей положенную им жилплощадь.

ИСТОЧНИК KP.RU