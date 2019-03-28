2019-03-28T15:02:23+03:00
Общество

В Липецке вода станет мутной и снизится давление в кранах

Ремонт на сетях будут проводить в ночь на субботу
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан предупреждают о перебоях водыЛипчан предупреждают о перебоях водыФото: Архив КП
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Проблемы с питьевой водой в Липецке могут возникнуть в субботу, 30 марта с полуночи до 5 утра. По данным ЛГЭКа, это связано с ремонтными работами. Как сообщает МЧС, в некоторых районах снизится давление воды, а после ремонта из кранов может потечь мутная вода.

Перебои ожидаются в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 28 и 29 микрорайоне. Также в поселке 10 Шахта, в районе Опытной, в микрорайонах Елецкий, Университетский и Студенки, и улицы Московская, Гагарина, Космонавтов и Студеновская.

По улицам и переулкам частного сектора: Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Железнодорожная, 2-я Гранитная, Шишикина. Кроме этого проблемы с подачей воды могут возникнуть в нескольких котельных на той же территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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