2019-03-28T16:25:29+03:00
Происшествия

Под Липецком студент подрался с охранником за украденные презервативы

Парню дали за грабеж год условно
Лия МУРАДЬЯН
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Студент пошел на грабеж ради презервативовСтудент пошел на грабеж ради презервативовФото: Лия МУРАДЬЯН
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Острая нужда в контрацептивах обернулась для 19-летнего парня уголовное статьей. Студента признали виновным в грабеже с применением насилия – по части 2 статьи 161 УК.

Сам инцидент произошел 16 января в Ельце. Как выяснили в суде, молодой человек взял с кассы магазина на улице Пушкина коробку презервативов за 154 рубля, но платить не собирался. Студент положил коробку в карман и пошел к выходу, но маневр заметил охранник магазина.

Контролер остановил парня у выходы и попросил оплатить презервативы. Очевидно денег у студента не оказалось, но и расставаться со средствами контрацепции он не захотел. Молодой человек трижды ударил охранника кулаком по голове и сбежал. Как сообщает администрация Ельца со ссылкой на следственный отдел полиции, похищенным имуществом молодой человек распорядился по своему усмотрению. Суд приговорил студента к году условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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